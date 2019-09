Conférence de planification initiale pour la réunion générale annuelle de l'AAPTC. Photo: qdnd.vn



Hanoi (VNA) – Le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam a organisé lundi à Hanoi une conférence de planification initiale pour la réunion générale annuelle de l’Association des centres de formation aux opérations de maintien de la paix de l’Asie-Pacifique (AAPTC) 2020 au Vietnam.

Placé sous les auspices du général de brigade Hoang Kim Phung, chef du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, l’événement a vu la présence de Steven Takekoshi, spécialiste au centre de formation aux opérations de paix (BPOTC) des Etats-Unis ; le colonel Shahidul Islam, représentant du secrétariat de l’AAPTC ; ainsi que des représentants d'organes et unités du ministère vietnamien de la Défense.

La conférence avait pour but de discuter de l’élaboration du plan et de la préparation de l’organisation de la réunion générale annuelle de l’AAPTC en 2020, contribuant ainsi à affirmer et à rehausser le rôle, la position du Vietnam à l’échelle mondiale en matière de maintien de la paix, ainsi que l’amélioration de l’efficacité de la participation de l’Asie-Pacifique aux activités onusiennes de maintien de la paix.

Dans son discours, le général de brigade Hoang Kim Phung a souligné que la réunion générale de l’AAPTC serait un grand événement international organisé par le Vietnam en 2020. La conférence de planification initiale vise à discuter des préparatifs de la réunion générale de l’AAPTC.

Lors de l’événement, le colonel Shahidul Islam s’est déclaré convaincu qu’avec les efforts et les contributions croissantes du Vietnam aux initiatives de l’ONU, le Vietnam organiserait avec succès la réunion générale annuelle de l’AAPTC 2020.

L’année prochaine, le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam assumera pour la première fois la présidence de l’AAPTC et la présidence du Réseau des centres de maintien de la paix de l'ASEAN (APCN). L’ONU a reconnu ledit département comme l’un des quatre établissements de formation internationaux de la région pour former des cadres de maintien de la paix dans le cadre du partenariat tripartite (comprenant le Vietnam, l'ONU et un pays partenaire).

L’organisation de la réunion générale annuelle de l’AAPTC 2020 contribuera à concrétiser la préconisation de faire du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam un établissement de formation régionale et internationale. –VNA