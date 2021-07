Photo:Vnpro

Hanoï (VNA) - Le taux de transition vers IPv6 (Internet Protocol version 6) du Vietnam a atteint 44%, se classant 2e dans l'ASEAN et 10e dans le monde, selon le Centre d’information du réseau Internet du Vietnam (VNNIC).

Le VNNIC, revelant du ministère de l'Information et des Communications, a déclaré que dans un effort pour passer à IPv6, 44 des 63 villes et provinces vietnamiennes ont publié leurs propres plans d'action.

IPv6 permet de répondre à la demande du Vietnam d'offrir de nouveaux services et de qualité tels que l'Internet des objets, les réseaux 4G-LTE et 5G, contribuant à la transformation numérique et à la construction d'un gouvernement numérique.

Au premier semestre de 2021, de nombreuses localités telles que Vinh Long, Binh Thuan, Hau Giang, Thai Binh et Ha Tinh ont élaboré leurs plans de transition vers IPv6 et ont collaboré avec le VNNIC pour organiser des formations en faveurs des responsables locaux chargés de la technologie de l'information.

Le VNNIC a également récemment organisé un webinaire sur les "Renseignements sur la planification des adresses IPv6" à l'intention des services de l'Information et des Communications dans les régions du Centre et des Hauts Plateaux du Centre.

Au Vietnam, 34 millions d'abonnés mobiles et 11 millions d'abonnés Internet utilisent les services IPv6.

À la mi-juin, plus de 20 % des portails d'information et de services publics des Comités populaires municipales et provinciales fonctionnaient sur la plate-forme IPv6. -VNA