La porte-parole adjointe du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam salue l’intention de la Russie de simplifier les procédures de visa pour les citoyens vietnamiens, selon la porte-parole adjointe du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.Lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang a parlé du point de vue du Vietnam sur le fait que la Russie envisage des projets d'accord intergouvernemental visa nt à simplifier les procédures de visa pour les citoyens de certains pays, dont ceux du Vietnam.Pham Thu Hang a souligné que le Vietnam soutenait les mesures visant à faciliter les voyages et les échanges commerciaux des citoyens du Vietnam et d'autres pays, contribuant ainsi à améliorer leur amitié.Selon la porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères, ces derniers temps, son ministère et l'ambassade du Vietnam en Russie ont tenu des séances de travail avec la partie russe sur la simplification des procédures d'entrée pour les citoyens vietnamiens.Le 5 mars, l'agence de presse russe TASS avait cité le vice-ministre des Affaires étrangères Evgeny Ivanov disant que la Russie travaillait à l'assouplissement des procédures de visa pour six pays, dont l'Inde, le Vietnam et l'Indonésie./.-VNA