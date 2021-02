Point de passage de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Photo : AFP/VNA



New York (VNA) – La ministre-conseillère Nguyen Phuong Tra, cheffe adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a déclaré saluer les progrès dans la préparation des élections en Palestine.



Lors d’une réunion virtuelle du Conseil de sécurité sur le Moyen-Orient, le 26 février, elle a appelé les autorités israéliennes à faciliter les élections dans les territoires palestiniens occupés, y compris à Jérusalem-Est.



Nguyen Phuong Tra a également déclaré saluer l’initiative du président palestinien Mahnoud Abbas sur l’organisation d’une conférence internationale, ainsi que les efforts en vue d’une paix globale, juste et durable entre Israël et la Palestine, conformément au droit international et aux résolutions des Nations Unies.



La représentante vietnamienne a affirmé que les mesures d’instauration de la confiance étaient particulièrement nécessaires, appelant toutes les parties à s'abstenir de toute action unilatérale qui pourrait saper la confiance. Elle a déclaré saluer les mesures positives prises par l’Egypte pour lever le blocus de la bande de Gaza, avant d’appeler Israël à prendre une mesure similaire. Sur les questions humanitaires, la diplomate vietnamienne a continué de faire part de ses préoccupations concernant la situation actuelle en Palestine et a exhorté les donateurs internationaux à poursuivre leurs engagements en matière d’aide.



Lors de la réunion vendredi, Tor Wennesland, Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, a déclaré que « Les factions palestiniennes progressent vers la tenue d'élections législatives, présidentielles et au Conseil national palestinien ».



« Les factions ont également souligné que des élections devaient avoir lieu dans toute la Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, et dans la bande de Gaza, sans exception », a indiqué M. Wennesland qui a salué les mesures positives prises à ce jour ainsi que le rôle de chef de file joué par l’Égypte pour aider à faire avancer ce processus.



« Pendant ce temps, le public palestinien fait sa part », a dit l’envoyé onusien. Le 17 février, la Commission électorale centrale a clôturé l'inscription des électeurs et annoncé 421.000 nouveaux inscrits, portant le nombre total d'électeurs inscrits à plus de 2,6 millions, soit 93% de tous les électeurs éligibles selon les estimations démographiques du Bureau central palestinien des statistiques. Environ 80% des 1,56 million d'électeurs qui voteront pour la première fois ont moins de 30 ans. « Il est encourageant de voir une participation publique aussi forte au processus démocratique », s'est félicité le Coordonnateur spécial.



« L'ONU continuera de travailler collectivement pour soutenir le peuple palestinien, notamment en facilitant et en soutenant les préparatifs en vue de ces élections importantes », a-t-il assuré.-VNA