Hanoï (VNA) - Le Vietnam se félicite de la décision prise le 23 juillet par le Bureau du représentant américain au commerce concernant l'enquête sur la politique monétaire vietnamienne en vertu de la section 301 de l’US Trade Act de 1974, selon laquelle le Bureau du représentant américain au commerce n'appliquera pas de mesures d'ajustement commercial au Vietnam.



C’est ce qu’a affirmé le 24 juillet la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang. Photo : VNA



Elle a indiqué qu’il s'agit d'une étape positive suite à l'accord conclu le 19 juillet entre la Banque d'État du Vietnam et le Département du Trésor des États-Unis. C'est aussi le résultat d'un dialogue constructif et de la bonne volonté des deux parties pour résoudre les problèmes dans les relations économiques bilatérales, en vue de construire des relations stables et durables qui profitent aux deux pays dans l’esprit du partenariat intégral. -VNA