Le 10 mars, quatre porcelets sont nés grâce au clonage à partir de cellules somatiques. Photo: ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Hanoï (VNA) - Pour la première fois au Vietnam, des scientifiques de l'Institut national des sciences animales du ministère de l'Agriculture et du Développement rural ont étudié avec succès la technologie de clonage de cochons ventrus à partir de cellules somatiques du tissu de l'oreille. Le 10 mars, quatre porcelets sont nés grâce à cette technologie.

En visitant l'Institut national des sciences animales le 14 mars, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Xuan Cuong, a estimé qu'il s'agissait d'un grande avancée du Vietnam dans le domaine du clonage animal, contribuant à renforcer le rôle et la position du secteur vietnamien des sciences et des technologies dans la région et le monde.

Il a demandé à l'Institut de multiplier cette méthode pour préserver les espèces indigènes d’animaux et ouvrir la voie au développement de l'élevage dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement de l'élevage pour la période 2021-2030, avec vision pour 2045.

Dans le monde entier, la brebis Dolly fut le premier mammifère cloné de l'histoire à partir d'un noyau de cellule somatique adulte en 1996. -VNA