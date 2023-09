L'ambassadeur Le Thanh Tung, d'autres responsables vietnamiens et des responsables de Santiago. Photo : VNA



La Havane (VNA) – L'ambassadeur vietnamien à Cuba, Le Thanh Tung, a visité le 4 septembre la province de Santiago de Cuba, considérée comme le berceau de la Révolution cubaine.



Le peuple vietnamien n’oublie jamais la déclaration du dirigeant cubain Fidel Castro : « Pour le Vietnam, Cuba est prête à verser son sang », a déclaré le diplomate vietnamien, affirmant la solidarité du Vietnam avec la nation des Caraïbes.



À Santiago, l’ambassadeur Le Thanh Tung et sa suite ont déposé des couronnes de fleurs au cimetière de Santa Ifigenia en hommage aux héros nationaux et aux dirigeants révolutionnaires cubains.



Le secrétaire du Comité du Parti de la province de Santiago de Cuba, José Ramón Monteagudo Ruíz, et la gouverneure Beatriz Johnson Urrutia ont rejoint la délégation vietnamienne à la cérémonie.

L’ambassadeur Le Thanh Tung et sa suite ont déposé des couronnes de fleurs au cimetière de Santa Ifigenia en hommage aux héros nationaux et aux dirigeants révolutionnaires cubains. Photo : VNA





Lors d'une rencontre avec les autorités locales, Le Thanh Tung a souligné que sa visite s'inscrivait dans le contexte où le Vietnam et Cuba organisent une série d'activités marquant des étapes importantes dans leurs relations.



Il y a cinquante ans, Fidel Castro effectuait sa première visite au Vietnam du 12 au 17 septembre 1973. Il fut le premier et le seul dirigeant étranger à se rendre dans la zone de libération méridionale du Vietnam alors que la guerre était en cours.



Cette année marque également le 60e anniversaire de la fondation du Comité cubain de solidarité avec le Sud-Vietnam, a-t-il déclaré.

Le 5 septembre, l'ambassade du Vietnam à Cuba a solennellement célébré le 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam. Photo : VNA



Les autorités de Cuba ont exprimé leur souhait d’en apprendre davantage sur le modèle de développement socio-économique du Vietnam et de voir de plus en plus d’entreprises vietnamiennes y opérer.



Le Thanh Tung a également rendu hommage aux héros cubains au mausolée des héros et martyrs du deuxième front oriental Frank País García, et a visité l'école de l'amitié Vietnam-Cuba et le musée du 26 juillet, l'ancienne caserne Moncada.

Le 5 septembre, l'ambassade du Vietnam à Cuba a solennellement célébré le 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre) sur la place de la Révolution Antonio Maceo à Santiago de Cuba, la deuxième plus grande ville de cette nation insulaire des Caraïbes.

A cette occasion, a eu lieu l'exposition « Vietnam-Cuba : Amitié spéciale et exemplaire » pour présenter au public cubain des photos typiques de l'amitié spéciale rare entre les deux pays.– VNA