L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Dang Minh Khoi, (gauche) et le chef adjoint de la province du Guizhou, Lu Yongzheng. Photo : VNA

Pékin, 30 mai (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Dang Minh Khoi, a effectué une visite de travail du 25 au 28 mai dans les provinces chinoises du Guizhou et de la Région autonome des Zhuangs du Guangxi, afin de renforcer la collaboration entre le Vietnam et ces localités.



Lors de la rencontre avec le chef adjoint de la province du Guizhou, Lu Yongzheng, Dang Minh Khoi a déclaré que la province chinoise et les localités vietnamiennes partageaient diverses similitudes en matière de développement et disposaient de potentiels de coopération énormes, aussi devraient-elles travailler ensemble dans les secteurs du commerce agricole, des transports, de la logistique, du tourisme et de l'éducation, et échanger des expériences dans la réduction de la pauvreté.



Cela est important pour contribuer au partenariat de coopération stratégique intégrale entre le Vietnam et la Chine, a déclaré le diplomate.



Lu Yongzheng a pour sa part affirmé que le Guizhou attachait une grande importance à sa coopération avec les localités vietnamiennes bien qu'elles ne partagent aucune frontière, soulignant qu'il s'agissait d'un élément important de sa politique en matière de relations économiques extérieures.

Il a suggéré aux deux parties de maintenir les échanges de délégations à tous les niveaux, d'accroître les investissements et d'accélérer la collaboration dans les domaines de la culture, du tourisme et de l'éducation. Il a espéré également que les autorités vietnamiennes créeraient des conditions favorables pour que les sociétés du Guizhou puissent exercer leurs activités au Vietnam, dont la société Guizhou Tire dans la province de Tien Giang.



En outre, il a déclaré que le Guizhou était prêt à partager ses expériences de développement économique avec le Vietnam, ainsi que dans la protection de l'environnement et la réduction durable de la pauvreté.



Lors d'une rencontre avec le secrétaire du Comité du Parti de la région autonome des Zhuangs, Lu Xinshe, le 27 mai, l'ambassadeur Dang Minh Khoi a hautement apprécié les contributions de cette localité à l'amitié et à la coopération entre le Vietnam et la Chine, espérant que le Guangxi se joindrait au Vietnam pour organiser la célébration du 70 anniversaire des relations diplomatiques en 2020, et promouvoir des mécanismes de coopération pour approfondir la coopération avec les provinces frontalières du Vietnam.



Il a demandé au Guangxi de faciliter le dédouanement des produits vietnamiens, en particulier produits agricoles, et de coordonner avec les localités vietnamiennes l'application des trois documents légaux relatifs à la frontière et la construction d'une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement.



M. Lu Xinshe a déclaré que, les deux parties disposant d'un potentiel de coopération considérable, elles devraient œuvrer davantage au renforcement des liens commerciaux et logistiques et à la promotion des échanges entre les peuples.



Le Guangxi travaillera en étroite collaboration avec le Vietnam pour organiser des activités dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques l'an prochain, a-t-il déclaré, ajoutant que cela contribuerait à renforcer aussi les relations de coopération stratégique entre le Vietnam et la Chine.-VNA