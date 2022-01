Hanoi (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, a envoyé une lettre de condoléances à la première vice-présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, suite au décès du président du Parlement européen, David Sassoli.

David Sassoli avait été élu président du Parlement européen en juillet 2019. Photo : European Interest

Dans la lettre, au nom de l’Assemblée nationale du Vietnam et du peuple vietnamiens, le plus haut législateur vietnamien a demandé à Roberta Metsola de transmettre sa plus profonde sympathie au Parlement européen et à la famille du défunt.

Il a déclaré que David Sassoli avait apporté des contributions importantes à la promotion aux relations de partenariat et de coopération intégrale entre le Vietnam et l’Union européenne, ainsi qu’aux relations d’amitié et de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement européen.

Vuong Dinh Huê a déclaré qu’il se souviendra toujours des sentiments qu’avaient accordés David Sassoli à sa personne et à l’Assemblée nationale du Vietnam, ainsi que des entretiens pratiques, sincères et francs avec lui lors de sa visite de travail au Parlement européen en septembre 2021.

Le président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vu Hai Hà, a également présenté ses condoléances à Lorenzo Mannelli, chef du cabinet du président du Parlement européen, pour la disparition de David Sassoli.

David Sassoli s’est éteint le 11 janvier à l’âge de 65 ans, au centre de référence d’oncologie d’Aviano, au nord de Venise, en raison d’une complication grave due à un dysfonctionnement du système immunitaire, a rapporté Reuters. – VNA