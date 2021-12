Hanoi (VNA) - Le Vietnam a remporté trois prix lors des 2es World MICE Awards, l’initiative mondiale visant à reconnaître, à récompenser et à célébrer l’excellence dans le secteur du MICE (réunions, incentives, conférences et expositions).

Une vue aérienne de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Administration nationale du tourisme du Vietnam

Les World MICE Awards 2021 ont reconnu Hô Chi Minh-Ville comme la meilleure destination MICE d’Asie, le Sheraton Grand Danang Resort dans la ville de Dà Nang comme le meilleur hôtel de réunion d’Asie 2021 et Vietnam Airlines comme la meilleure compagnie aérienne MICE d’Asie 2021.

Les résultats font suite à une recherche d’un an des principales marques MICE au monde. Les votes ont été exprimés par les professionnels du secteur du MICE et le public, le nominé remportant le plus de votes dans une catégorie sera nommé lauréat.

En octobre, les World Travel Awards ont décerné au Vietnam le titre de première destination d’Asie 2021 et de première destination de tourisme durable d’Asie 2021.

Toujours en octobre, les World Golf Awards ont sacré le Vietnam meilleure destination golfique d’Asie et meilleure destination golfique du monde. – VNA