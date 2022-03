L'équipe vietnamienne au Championnat. Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a remporté quatre médailles au Championnat d'Asie senior de kourach, qui s'est terminé le 21 mars au Tadjikistan.

Tran Thi Thanh Thuy a remporté une médaille d'argent dans la catégorie des plus de 87 kg des femmes. Ses coéquipiers To Thi Trang (femmes - 48 kg), Vu Ngoc Son (hommes - 73 kg) et Bui Minh Quan (hommes - 81 kg) ont tous obtenu des médailles de bronze.

La Vietnamienne Tran Thi Thanh Thuy pose avec sa médaille d'argent. Photo: qdnd.vn

Les athlètes ont reçu 10 millions de dongs et 5 millions de dongs chacun pour leurs médailles d'argent et de bronze, octroyés par le groupe Dinh Le du Vietnam. -VNA