Les étudiants vietnamiens primés au Championnat du monde d'informatique bureautique MOSWC. Photo: VietnamPlus

Le Vietnam vient de remporter deux médailles d'or, une d'argent et une de bronze au Championnat du monde d'informatique bureautique (Microsoft Office Specialist World Championship 2022-MOSWC) qui a lieu du 24 au 27 juillet aux États-Unis.

Grâce à ces performances, le Vietnam est l'équipe la plus médaillée du Championnat du monde d'informatique cette année. C'est aussi la première fois en 13 ans de participation à cette compétition que l'équipe vietnamienne se hisse à la première place mondiale.

Les deux médailles d'or ont été attribuées à Bui Cong Minh, du collège et du lycée Nguyen Tat Thanh à Hanoï et Nguyen Duy Phong, de l'Université des sciences et technologies de Hanoï (HUST).

Celles d'argent et de bronze sont revenues respectivement à Nguyen Trong Khai, de l'Université des sciences et technologies de Hanoï ou l'Université Vietnam-France (USTH) et Dao Ngoc Tung Chi, de l'Université du commerce extérieur de Hanoï.

Doan Hong Nam, président de l'IIG Vietnam, chef du Comité national d'organisation, chef de la délégation vietnamienne à MOSWC a partagé : «Je suis extrêmement fier des excellentes réalisations que l'équipe Vietnam a réalisées cette année. Cela témoigne de la qualité des jeunes ressources humaines du pays dans le domaine des technologies qui n'a cessé de s'améliorer au fil des ans.»

Le Championnat du monde d'informatique bureautique MOS World Championship est le plus grand concours d'informatique à l'échelle internationale. Il rassemble des adolescents âgés de 13 à 22 ans du monde entier passionnés par les applications Microsoft Office Word, Excel et PowerPoint. Le concours est organisé chaque année par le Groupe américain Certiport Corporation depuis 2002 pour rechercher et honorer les meilleurs talents du monde en informatique et en technologie.

La finale du Championnat du monde d'informatique bureautique MOS World Championship 2022 a eu lieu du 24 au 27 juillet en Californie, aux États-Unis.

C’est la 13e fois que le Vietnam participe à la phase finale du Championnat du monde d'informatique bureautique MOS World Championship. Les étudiants vietnamiens ont remporté quatre médailles d'or, trois d'argent et dix de bronze.

Au Vietnam, c’était aussi la 13e année où un concours national est organisé, coordonné par l’Organisation de l’éducation IIG Vietnam en collaboration avec le Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel) et le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh.

En plus du Championnat du monde d'informatique bureautique, depuis 2013, le Groupe Certiport organise le Championnat du monde de design graphique ACPro World Championship (ACPro World Championship) pour trouver les meilleurs professionnels du design utilisant les logiciels Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign). En 2022, les membres de l'équipe ACPro Vietnam, bien que n'ayant pas remporté de médailles lors de la finale mondiale, ont montré leurs efforts pour atteindre le terrain de jeu international. C'est aussi la 5e édition du concours organisé au Vietnam.

La cérémonie de remise des prix du Championnat du monde d'informatique bureautique MOS World Championship - Viettel 2022 et du Championnat du monde de design graphique ACPro World Championship a eu lieu le 19 juillet dans la ville portuaire de Hai Phong au Nord du Vietnam.

Six lauréats du Championnat du monde d'informatique bureautique MOS World Championship - Viettel 2022 et trois lauréats de l’ACPro World championship ont été honorés et se sont vus attribuer le satisfecit et l’insigne "Jeunesse créative".

Ces neuf lauréats ont représenté le pays à la finale du Championnat du monde d'informatique bureautique MOS World Championship 2022.

Cette année, la phase éliminatoire du MOS World Championship - Viettel 2022 a attiré 1.400 élèves et étudiants venus des universités, instituts, collèges et lycées du pays. Plus de deux tiers ont obtenu plus de 700 points, leur permettant d’être éligibles pour obtenir le certificat international MOS remis par Microsoft.

À ACPro World Championship 2022, 84% des candidats ont obtenu le certificat international ACPro, en forte hausse par rapport à l'année dernière. –VietnamPlus