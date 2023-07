Le Vietnam a rempoté la médaille d’or dans le combat par équipe féminin aux Championnats d'Asie de karaté 2023. Photo: TTVN

Hanoï (VNA) – Le Vietnam a rempoté la médaille d’or dans le combat par équipe féminin aux Championnats d'Asie de karaté 2023, après avoir battu l'Iran 2-0 lors du match final le 23 juillet en Malaisie.



Lors du match final, grâce aux victoires de Nguyen Thi Ngoan et Hoang Thi My Tam, l'équipe vietnamienne a pu battre son adversaire iranienne sans avoir besoin des matchs de Dinh Thi Huong et Vang Thi Ngoc My, pour remporter la médaille d'or.



Au total, le Vietnam a obtenu une médaille d'or, deux d'argent et une de bronze aux Championnats d’Asie de karaté 2023.



Les Championnats d'Asie de karaté 2023 ont aidé le Vietnam à se préparer aux 19e Jeux asiatiques (ASIAD 19) prévus du 23 septembre au 8 octobre à Hangzhou, en Chine. -VNA