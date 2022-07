Les deux médailles d'or ont été attribuées à Bui Cong Minh, du collège et du lycée Nguyen Tat Thanh (Hanoï) et Nguyen Duy Phong, de l'Université des sciences et technologies de Hanoï (HUST) (au centre). Photo: hanoimoi.com.vn



Hanoï (VNA) - Le Vietnam vient de remporter deux médailles d'or, une d'argent et une de bronze au Championnat du monde d'informatique bureautique (Microsoft Office Specialist World Championship 2022-MOSWC) qui a lieu du 24 au 27 juillet aux États-Unis.

Plus précisément, les deux médailles d'or ont été attribué à Bui Cong Minh, du collège et du lycée Nguyen Tat Thanh à Hanoï et Nguyen Duy Phong, de l'Université des sciences et technologies de Hanoï (HUST).

Celles d'argent et de bronze sont revenues respectivement à Nguyen Trong Khai, de l'Université des sciences et technologies de Hanoï ou l'Université Vietnam-France (USTH) et Dao Ngoc Tung Chi, de l'Université du commerce extérieur de Hanoï.

Avec ces performances, le Vietnam est devenu l'équipe la plus médaillée du Championnat du monde d'informatique de cette année. C'est aussi la première fois en 13 ans de participation à cette compétition que l'équipe vietnamienne se hisse à la première place mondiale. -VNA