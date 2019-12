La présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan rencontre des vétérans biélorusses ayant combattu au Vietnam. Photo: VNA



Minsk (VNA) – Vendredi 13 décembre, à Minsk, la présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan a rencontré des vétérans biélorusses ayant combattu au Vietnam, des représentants de l’Association de l’amitié et des échanges culturels avec les pays étrangers de la Biélorussie et de l'Association d'amitié Vietnam-Biélorussie.La présidente de l’Association de l’amitié et des échanges culturels avec les pays étrangers de la Biélorussie, Nina Semionovna Ivanova, a estimé la reconnaissance et la haute appréciation de l'État vietnamien pour de nombreuses générations biélorusses qui ont contribué à l'amitié entre les deux pays, les deux nations.Elle a déclaré que le Vietnam et la Biélorussie entretenaient des relations très particulières. Le peuple biélorusse sera toujours un ami fidèle du Vietnam.Au nom des membres de l'Association d'amitié Vietnam-Biélorussie, le président de l'Association des anciens vétérans du Biélorussie au Vietnam, président de l'Association d'amitié Vietnam-Biélorussie, Mikhail Sergeevich, a félicité la visite de la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan et de sa suite en Biélorussie. Il a espéré qu'à travers la visite, la dirigeante vietnamienne et la délégation de l'Assemblée nationale du Vietnam ressentiront l'affection particulière que les vétérans biélorusses accordent toujours au Vietnam.Mikhail Sergeevich a précisé qu'au cours de la période 1965 - 1972, 205 Biélorusses se sont joints au peuple vietnamien dans la lutte pour l'indépendance nationale.S'exprimant lors de la rencontre, Nguyen Thi Kim Ngan a affirmé que le Vietnam se souvenait à jamais de l'assistance sincère et efficace accordée par les amis internationaux, en particulier de Biélorussie au Vietnam, durant la lutte pour l'indépendance et la liberté nationales d’hier et l’édification nationale d’aujourd’hui.Elle a souligné que le Vietnam se souvenait toujours les coéquipiers et amis qui l’ont aidé durant les moments les plus difficiles.La dirigeante a déclaré qu'après la visite, elle demanderait aux ministères de la Défense et des Affaires étrangères d’examiner pour inviter les anciens vétérans biélorusses à visiter le Vietnam et à se rendre à d’anciens champs batailles pour voir le changement et le développement du Vietnam d’aujourd'hui.Le même jour, Mme Ngan s’est rendue à l’ambassade du Vietnam et a rencontré la communauté vietnamienne en Biélorussie. -VNA