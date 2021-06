Le ministre de la Santé du Vietnam Nguyen Thanh Long (droite) et l'ambassadeur de Chine au Vietnam Xiong Bo échangent les documents concernant le lot de vaccin. Photo : PV/Vietnam+

Hanoï (VNA) - La Commission des relations extérieures du Comité central du Parti, le ministère des Affaires étrangères et de la Santé, en coopération avec l'ambassade de Chine au Vietnam, ont reçu le 20 juin, 500.000 doses de vaccin Vero-Cell de Sinopharm et 502.400 seringues et aiguilles jetables de type 1ml.

Selon les prévisions, 500.000 doses de vaccin Vero-Cell seront administrées à trois groupes de personnes : citoyens chinois travaillant au Vietnam ; les Vietnamiens souhaitant étudier, travailler et faire des affaires en Chine ; les gens ayant besoin d'utiliser ce vaccin, notamment ceux des localités limitrophes.

Le lot de vaccin Vero-Cell de Sinopharm est arrivé à Hanoï. Photo : VNA

Le 3 juin, le vaccin Sinopharm a été approuvé pour une utilisation d'urgence par le ministère vietnamien de la Santé, devenant le troisième vaccin autorisé d’être utilisé au Vietnam après AstraZeneca et Sputnik V. - VNA