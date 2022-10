Hanoi (VNA) - Avec deux médailles d'argent en fraisage CNC et en tournage CNC, le Vietnam a réalisé ses meilleurs résultats en 15 ans de participation aux Olympiades des métiers - WorldSkills Competition.

Nguyen Xuan Thai (à gauche) et Nguyen Thanh Tung remportent la médaille d'argent au WorldSkills Competition. Source: Vnexpress

Selon les résultats annoncés par les organisateurs dans la matinée du 17 octobre (heure du Vietnam), les deux candidats du Vietnam primés sont Nguyen Thanh Tung, 23 ans, en fraisage CNC et Nguyen Xuan Thai, 23 ans, en tournage CNC, tous deux médaillés d'argent.Selon le comité d’organisation, le fraisage CNC a vu la participation de candidats venus de 22 pays. Le Chinois Chujie Zhou a remporté la médaille d'or, Nguyen Xuan Thai, d'argent et la Japonaise Kosei Yamashita, celle de bronze.En tournage CNC, la médaille d'or est revenue à Hongyu Wu de la délégation chinoise. Les médailles d'argent ont été remises à trois candidats à savoir Nguyen Xuan Thai du Vietnam et deux autres du Japon et de Thaïlande.Jusqu'à présent, c'est le meilleur résultat de la délégation vietnamienne au WorldSkills Competition. En 2019, le Vietnam avait déjà remporté une médaille d'argent, également avec le fraisage CNC.Ces deux dernières années, la 46e édition de ce concours avait été repoussée à plusieurs reprises en raison de l'épidémie de COVID-19. Enfin, les organisateurs ont décidé d'organiser une "édition spéciale" pour cette 46e fois, se déroulant dans de nombreux pays en octobre et novembre 2022.Le WorldSkills Competition 2022 a attiré plus d'un millier de candidats et autant d'experts, en provenance des 63 pays et territoires, dans 62 métiers. - CPV/VNA