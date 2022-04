Le Vietnam demande à la Chine de respecter sa souveraineté et mette fin à la militarisation et aux actions qui provoquent des tensions dans la région.

Les chefs des SOM de l'ASEAN et de la Nouvelle-Zélande ont plaidé pour une coordination renforcée dans le maintien et la garantie de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région.