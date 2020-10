Hanoï (VNA) - Le Vietnam proteste vivement contre la création de la soi-disant ville de Sansha sur l'île de Phu Lam dans l'archipel vietnamien de Hoàng Sa (Paracels) et les actes afférents qui portent atteinte gravement à la souveraineté vietnamienne, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang le 15 octobre.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang. Photo : VNA

Répondant à la presse sur les informations selon lesquelles la Chine aurait plus de 400 entreprises dans la soi-disant ville de Sansha sur l’île de Phu Lâm rattachée à l’archipel de Hoàng Sa (Paracels) du Vietnam, Mme Lê Thi Thu Hang a de nouveau affirmé que le Vietnam disposait de suffisamment de preuves historiques et juridiques pour affirmer sa souveraineté sur l’archipel de Hoàng Sa tout comme celle de Truong Sa (Spratleys).

«Notre position est immuable: nous protestons vivement contre la fondation de la ville de Sansha et les actes afférents qui portent atteinte gravement à la souveraineté vietnamienne. Ces actes ne sont pas valides et ne profitent pas à l’amitié entre les nations. En plus, ils rendent plus complexe la situation en Mer Orientale, dans la région et dans le monde», a-t-elle souligné.

Commentant l'élection présidentielle américaine 2020, Lê Thi Thu Hang a noté que le Vietnam, en tant que partenaire des États-Unis, avait toujours suivi de près la situation aux États-Unis.

«Le partenariat intégral Vietnam-États-Unis a connu des développements très positifs ces dernières années, et le Vietnam veut travailler avec les États-Unis pour continuer à promouvoir les relations bilatérales dans l'intérêt des peuples des deux pays, contribuant ainsi à la paix, la stabilité, la coopération et au développement dans la région et dans le monde », a déclaré la porte-parole.

Lors de la conférence de presse également, la porte-parole a profité de l'occasion pour remercier les amis, partenaires, individus et organisations internationaux pour leurs sympathies aux Vietnamiens qui ont été récemment touchés par les crues et inondations.-VNA