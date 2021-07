Des participants au webinaire organisé par l’Université York Photo: VNA

Ottawa (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam au Canada, Pham Cao Phong a suggéré au Canada et à l’ASEAN d’élargir leur coopération, non seulement dans le commerce, les chaînes d'approvisionnement des biens mais encore dans l’investissement, l’énergie renouvelable et les industries concernant le changement climatique, vers l'objectif d'un développement économique vert et durable.

S’exprimant lors d’un webinaire organisé le 29 juillet par le Centre d'études asiatiques de l’Université York, le diplomate vietnamien a exhorté aux entreprises aséaniennes et canadiennes de profiter mieux des accords commerciaux, notamment l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) ainsi que de mettre à jour régulièrement les réglementations économiques et les lois des deux parties.

Dans l’éducation, outre les échanges d’étudiants, Pham Cao Phong a suggéré de renforcer également la coopération bilatérale dans la formation professionnelle.

L'ambassadeur vietnamien a apprécié l'engagement du Canada à contribuer 3,5 millions de dollars canadiens au Fonds de l'ASEAN pour la réponse au COVID-19 dans cinq prochaines années. Il a demandé au Canada de renforcer son soutien aux pays régionaux dans leur lutte contre le coronavirus.

Richard Le Bars, chef de la Mission du Canada auprès de l'ASEAN, a déclaré que son pays envisageait d'entamer des négociations sur un accord de libre-échange avec le bloc d’Asie du Sud-Est, qui pourrait apporter d'importants avantages économiques aux deux parties, non seulement dans le commerce, l'investissement, mais aussi dans les échanges entre les deux peuples.

En tant que partenaire de dialogue de l'ASEAN depuis 1977, le Canada a contribué d'importantes ressources pour réduire l'écart de développement dans la région.

Depuis 2000, le Canada a fourni près de 3,7 milliards de dollars canadiens d'assistance au développement de l'ASEAN et à ses états membres. La valeur des échanges de marchandises entre le Canada et l'ASEAN a atteint 26,6 milliards de dollars canadiens en 2020, en légère baisse par rapport à 27,2 milliards en 2019 en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19. -VNA