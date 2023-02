Hanoi (VNA) - La Fédération vietnamienne de gymnastique a envoyé le 9 février une lettre au Comité olympique du Vietnamien pour proposer d’inclure la gymnastique féminine et la danse sportive au programme des compétitions des 32e Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 32).

Le Vietnam propose d'inclure la gymnastique féminine et la danse sportive au programme des compétitions des SEA Games 32. Photo: VTV



La Fédération vietnamienne de gymnastique a également envoyé cette proposition à la Fédération de gymnastique d’Asie du Sud-Est, de l’Asie et à la Fédération asiatique et mondiale de danse.



Dans la liste des compétitions sportives aux SEA Games 32 annoncée par le pays hôte, le Cambodge, la gymnastique n’a pas d’épreuve féminine et la danse sportive ne figure pas au programme - seulement 12 compétitions "traditionnelles" (6 latines et 6 standards).



La Fédération vietnamienne de gymnastique attendra les résultats des parties concernées et du Comité d’organisation des SEA Games 32.



Fin 2022, le comité d’organisation des SEA Games 32 a annoncé une liste de 38 sports en compétition, avec 608 séries de médailles.



Ces jeux qui se tiendront au Cambodge du 5 au 17 mai 2023, enregistreront un nombre record de médailles dans l’histoire, dépassant les 530 des SEA Games 30 organisés aux Philippines. -CPV/VNA