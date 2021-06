Recherche d'un vaccin contre le COVID-19. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le ministre de la Santé, Nguyên Thanh Long, a proposé à la Banque mondiale (BM) d’assister le Vietnam dans la recherche et la production de vaccins anti-COVID-19 sur son sol, lors d’une séance de travail tenue le 29 juin avec Victoria Kwakwa, vice-présidente de la BM, et Carolyn Turk, directrice nationale de la BM au Vietnam.

Il leur a également proposé de lancer des projets d’aides non remboursables pour assister le Vietnam dans la réalisation de sa campagne de vaccination contre le COVID-19.

En outre, il a déclaré souhaiter voir la BM poursuivre son soutien au secteur de la santé du Vietnam, notamment dans la prévention et la lutte contre la pandémie.

Nguyên Thanh Long a déclaré que s'il y avait un prêt de la BM, le Vietnam construirait un centre de recherche et développement pour les vaccins et les produits biologiques médicaux, ainsi qu'une usine de vaccins pour répondre au programme national élargi de vaccination.

Séance de travail entre le ministre de la Santé, Nguyên Thanh Long, et Victoria Kwakwa, vice-présidente de la Banque mondiale (BM), et Carolyn Turk, directrice nationale de la BM au Vietnam. Photo: VNA



De son côté, la vice-présidente de la Banque mondiale Victoria Kwakwa a souligné la nécessité d'une coordination entre les ministères et les secteurs pour mobiliser des capitaux qui sont encore disponibles dans des projets de la BM au Vietnam, en plus d’autres assistances et prêts, pour soutenir le secteur de la santé vietnamien.

La BM essaiera d’exhorter les fabricants de vaccins, ainsi que le Mécanisme COVAX, pour qu'ils approvisionnent le plus rapidement possible le Vietnam.

De son côté, Carolyn Turk, directrice nationale de la BM au Vietnam, a déclaré qu’un projet visant à améliorer les capacités des agents de santé en cours au Vietnam atteignait les objectifs fixés et se terminerait fin d'année. -VNA