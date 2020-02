Le Thi Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – “Le Vietnam va réaliser tous ses devoirs de membre et est déterminé à bien assumer la présidence de l’ASEAN en 2020”, a déclaré Le Thi Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.



Lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères, le 6 février à Hanoï, Le Thi Thu Hang a répondu aux questions de correspondants sur les impacts de l’épidémie de coronavirus sur les activités diplomatiques du Vietnam, notamment les événements dans l’Année de la présidence vietnamienne de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) en 2020.



“Le Vietnam applique activement des mesures pour maîtriser l’épidémie”, a-t-elle indiqué, soulignant qu’en tant que président de l’ASEAN, le Vietnam avait présenté des idées et promu les efforts communs de l’ASEAN pour réagir efficacement à l’épidémie. Elle a rappelé que le 30 janvier, le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, en tant que président du Conseil de coordination de l’ASEAN, avait envoyé des lettres aux pays membres du bloc régional pour proposer de créer un groupe de travail conjoint de niveau ministériel, de renforcer la coopération, de partager des informations et de coordonner des actions face à l’épidémie.



“Le Vietnam surveille de près les évolutions de l’épidémie”, a affirmé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, ajoutant que dans le cas où des modifications d’activités de l’Année de la présidence vietnamienne de l’ASEAN seraient nécessaires, le Vietnam informerait et consulterait les autres pays, et les réaliserait sur la base du consensus au sein de l’ASEAN, afin d’assurer la sécurité absolue des activités de l’Année de la présidence vietnamienne de l’ASEAN. -VNA