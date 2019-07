En Biélorussie, la délégation du Comité central de pilotage des informations extérieures a travaillé avec l’Agence biélorusse Telegraph ou BelTA. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Une délégation du Comité national de pilotage des informations extérieures, dirigée par Thuan Huu, président de l’Association des journalistes vietnamiens (AJV), vice-président de la Commission de la sensibilisation et de l'éducation du Comité central du Parti, a effectué une tournée de travail du 25 juin au 2 juillet en Biélorussie et en Estonie pour échanger des expériences dans la promotion des informations extérieures.

En Biélorussie, la délégation a travaillé avec le ministre de l’Information, le vice-ministre des Affaires étrangères et s'est rendue au Département de l’idéologie du cabinet présidentiel, à l’Agence biélorusse Telegraph ou BelTA.

Lors de ces séances de travail, Thuan Huu, aussi rédacteur en chef du journal Nhan Dan, a donné à ses interlocuteurs biélorusses des informations sur les résultats de l’œuvre de Dôi Moi (Renouveau), le développement socio-économique, les récents acquis et le développement rapide de la presse et ses impacts sur divers aspects de la vie au Vietnam.

Les représentants des organes biélorusses ont espéré que les bonnes relations d’amitié seraient valorisées dans tous les domaines. Les deux parties doivent diversifier les formes d'information, fournir des informations intégrales et fidèles sur le développement de chaque pays pour une meilleure compréhension mutuelle et consolider l’amitié traditionnelle entre les deux pays et les deux peuples.

Les deux parties ont échangé des expériences dans l’élaboration et le déploiement de stratégies pour présenter de belles images sur la culture et les habitants de chaque pays, le traitement des informations erronées...

En Estonie, la délégation vietnamienne a travaillé avec le ministère des Affaires étrangères, le quotidien du matin Postimees et écouté des présentations sur l’e-gouvernement E-Estonie.

Les deux parties ont convenu de mesures pour l’intensification des informations extérieures. Dans l’immédiat, il faut accélérer les modalités d’échange d'informations, envoyer des journalistes à des séminaires, à des expositions sur de livres et photos ainsi que multiplier les informations sur la culture et les habitants de chaque pays.-VNA