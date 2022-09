Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - L'application appropriée de la technologie allant de pair avec le développement des talents et des ressources humaines peuvent être la clé pour aider le Vietnam à accélérer sa transformation numérique.



Transformation numérique est un "mot clé" familier ces dernières années, avec de nombreuses entreprises au Vietnam réalisant l'importance et rejoignant rapidement le processus de transformation. Parallèlement, de nombreuses politiques de soutien et de promotion des plateformes technologiques nationales ont également été introduites pour promouvoir l'application des plateformes numériques "Make in Vietnam".



Selon Mme Agnes Heftberger, directrice générale et responsable de la division technologique d'IBM dans la région ASEANZK (comprenant les pays de l'ASEAN, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud), le cloud hybride et l'IA sont des technologies qui joueront un rôle important dans la transformation numérique. Le Vietnam a l'avantage de développer rapidement ces deux secteurs.



Avec la technologie de l'IA, le Vietnam se classe 62/160 dans le classement national de l'indice de préparation du gouvernement à l'IA (Government AI Readiness Index), établi par Oxford Insights en 2021. C'est supérieur à la moyenne de la région ASEAN.



"Le Vietnam est également le pays avec la vitesse d'application cloud la plus rapide de la région", a déclaré Mme Agnes Heftberger.



Le changement d'attitude des chefs d'entreprise a entraîné une accélération de l'application de l'IA et de la transformation numérique, au Vietnam ainsi que dans le monde, a-t-elle souligné./.-CPV/VNA