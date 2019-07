Photo: Internet

New Delhi (VNA) – Le Vietnam a grimpé de trois places par rapport à l'année dernière et se positionne au 42e rang sur les 129 pays et économies du classement 2019 de l’Indice mondial de l’innovation.

Selon le rapport publié le 24 juillet à New Delhi par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), il s’agit de la meilleure position occupée par le Vietnam jusqu'à présent.

Cette année, la Suisse, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Finlande et les Pays-Bas sont les pays les plus innovants au monde.



Le vice-ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Pham Cong Tac, a déclaré qu’au Vietnam, le secteur des sciences, des technologies et de l’innovation avait contribué directement et indirectement à la croissance économique nationale ces dernières années, en particulier dans la santé, l’agriculture et l’industrie.

Afin de maintenir le rythme de croissance, le Vietnam évolue vers un modèle de croissance fondé sur les sciences, les technologies et l'innovation, a-t-il déclaré.



Selon le vice-ministre Pham Cong Tac, le gouvernement vietnamien a chargé les ministères et localités de prendre des mesures pour améliorer le classement national de l’Indice de l’innovation.



Sacha Wunsch Vincent, chef de la section de la recherche sur les indicateurs composites à la Division de l’économie et des statistiques de l’OMPI et corédacteur du rapport de l’OMPI sur l’Indice mondial de l’innovation, a apprécié les progrès du Vietnam, le considérant comme un pays modèle parmi les sondés par l’OMPI au cours de ces trois dernières années.



Les 80 indicateurs de l’Indice mondial de l’innovation offrent un aperçu complet sur les activités d’innovation, y compris l’environnement politique et éducatif, les infrastructures et le niveau de développement des entreprises.



L'année dernière, le Vietnam s'est classé au 45e rang sur les 126 pays et économies du classement, soit une progression de deux places par rapport à 2017.-VNA