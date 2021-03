Le directeur du Département des organisations internationales du ministère des Affaires étrangères, Do Hung Viet. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 25 mars, lors d'une conférence de presse du ministère des Affaires étrangères, le directeur du Département des organisations internationales, Do Hung Viet, a donné des informations sur la présidence vietnamienne du Conseil de sécurité des Nations Unies en avril prochain.

Il s’agira de la 2e fois que le Vietnam assumera ce poste pendant son mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Do Hung Viet a indiqué qu’en avril 2021, le Conseil de sécurité aurait une trentaine de réunions formelles concernant de nombreux problèmes. Il a affirmé que le Vietnam ferait de son mieux pour garantir l'objectivité, la transparence et la flexibilité dans le traitement des différences éventuelles entre les pays membres; veiller à ce que le Conseil de sécurité ait un consensus pour faire face aux défis communs actuels.



Durant sa prochaine présidence, le Vietnam compte promouvoir trois sujets prioritaires.



Le premier concerne le renforcement de la coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales pour promouvoir l'instauration de la confiance et le dialogue dans la prévention et la résolution des conflits. Le Vietnam compte organiser le 19 avril un événement qui sera présidé par un dirigeant vietnamien et réunira les membres du Conseil de sécurité par visioconférence. Le Secrétaire général des Nations Unies a confirmé sa participation à cet événement. En outre, les dirigeants de l'ASEAN, de l'Union européenne (UE) et de l'Union africaine (UA) ont également été invités. Le Vietnam encourage également l'élaboration d'un document du Conseil de sécurité qui sera approuvé lors de l'événement.



Le 2e sujet est la maîtrise des conséquences des mines et des engins explosifs, le maintien d'une paix durable et le renforcement de la cohésion pour une action plus efficace. Le Vietnam envisage d’organiser une réunion ministérielle le 8 avril prochain, laquelle sera présidée par le ministre vietnamien des Affaires étrangères. Le Secrétaire général des Nations Unies a également confirmé sa participation à cet événement. Des démineuses dans la province vietnamienne de Quang Tri figureront parmi les invités. L’acteur Daniel Craig (qui incarne l'agent 007 à l'écran), ambassadeur des Nations Unies en charge de la lutte contre les mines et engins explosifs, y assistera par visioconférence ou enverra un message vidéo.



Le troisième sujet est la protection des infrastructures essentielles à la vie des populations dans les conflits armés. Le Vietnam prévoit d’organiser une réunion ministérielle le 27 avril avec la participation du Secrétaire général adjoint de l’ONU aux affaires humanitaires, ainsi que de dirigeants de la Commission de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. -VNA