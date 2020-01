Photo: VNA



Hanoï, 10 janvier (VNA) - En 2019, le Vietnam a envoyé plus de 152.000 travailleurs à l’étranger, dépassant ainsi de 27,1% les prévisions.Le ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, Dào Ngoc Dung, travaille avec le Département de gestion des travailleurs à l'étrangerC’est la 4e année consécutive que le nombre de Vietnamiens allant travailler à l’étranger est supérieur à 120.000. Actuellement, le Vietnam compte 650.000 travailleurs dans 40 pays et territoires, notamment le Japon, Taïwan, la République de Corée, la Roumanie, la Malaisie.Selon le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, l’objectif fixé pour 2020 est d’envoyer 130.000 travailleurs à l’étranger. Le ministre Dào Ngoc Dung a notamment proposé de trouver des opportunités pour nos travailleurs d’aller en Allemagne et de réduire les envois vers le Moyen-Orient. - VOV/VNA