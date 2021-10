La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La réponse au COVID-19 sera l’un des principaux sujets des 38e et 39e Sommets de l’ASEAN prévus du 26 au 28 octobre.



C’est ce qu’a indiqué la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, lors de la conférence de presse périodique donnée virtuellement le 21 octobre.



Selon elle, les pays comptent prélever 10,5 millions de dollars sur le Fonds de l’ASEAN pour la réponse au COVID-19 pour acheter des vaccins en faveur des pays membres. L’objectif est d’avoir le premier lot de vaccin au 4e trimestre 2021 ou au premier trimestre 2022. Ils envisagent également de continuer à encourager les dons au Fonds de l’ASEAN pour la réponse au COVID-19 et à la Réserve de fournitures médicales de l’ASEAN.



Toujours selon la porte-parole, à cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh annoncera une liste de matériel médical d’une valeur de 5 millions de dollars que le Vietnam compte apporter à la Réserve de fournitures médicales de l’ASEAN.



L’ASEAN discutera également des efforts de reprise. Les dirigeants prévoient d’approuver un cadre sur le corridor de voyage de l’ASEAN, de poursuivre leurs débats sur la possibilité de conclure des accords favorables aux voyages importants dans la région, de la possibilité de reconnaissance mutuelle et d’application de certificats électroniques de vaccination.-VNA