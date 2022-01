Le général de corps d'armée Nguyen Tan Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le général de corps d'armée Nguyen Tan Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, a eu le 11 janvier, une séance de travail en ligne avec le général Vong Pisen, commandant en chef de l'armée royale du Cambodge.

A cette occasion, le général Vong Pisen a partagé des expériences cambodgiennes de réponse au COVID-19, informé du plan d'organisation de la 19e Conférence des chefs des forces de défense de l'ASEAN (ACDFM-19) et des activités connexes prévues en mars prochain à Phnom Penh. Il a invité le Vietnam à y participer.

Pour sa part, le général de corps d'armée Nguyen Tan Cuong a affirmé la volonté de l'Armée populaire du Vietnam de soutenir l'Armée royale cambodgienne pour organiser avec succès les conférences militaires et de défense de l'ASEAN en 2022.

Le général de corps d'armée Nguyen Tan Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam (gauche) travaille en ligne avec le général Vong Pisen, commandant en chef de l'armée royale du Cambodge.Photo: VNA



L'armée demeure la force fondamentale de la prévention et du contrôle des épidémies, a-t-il déclaré, en partageant des expériences de lutte anti-Covid dans les localités ainsi que dans l'armée.

Le général de corps d'armée Nguyen Tan Cuong a proposé au général Vong Pisen de s'intéresser à la collaboration étroite avec les unités de l'Armée populaire du Vietnam pour mettre en œuvre de manière synchrone et efficace des activités de coopération telles que échanges des délégations de tous échelons, gestion de la frontière, prévention et lutte contre la criminalité, etc. -VNA