La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân et le premier vice-président du PSUV, Diosdado Cabello, le 30 septembre à Hanoi. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, a affirmé lundi 30 septembre au premier vice-président du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, que le Vietnam est prê à partager ses expériences en matière de développement agricole avec le Venezuela.



Saluant sa visite au Vietnam, en particulier dans le cadre du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (de décembre 1989 à décembre 2019), la plus haute législatrice vietnamienne s’est déclarée convaincue que la visite de la haute délégation du PSUV contribuerait à approfondir l’amitié et la coopération entre les deux Partis et les deux pays.



Elle a affirmé la politique conséquente du Parti et de l’État du Vietnam de soutenir le processus démocratique et constitutionnel au Venezuela, tout en souhaitant que les forces politiques vénézuéliennes dialoguent et trouvent des solutions à long terme sur la base de la Constitution.



La dirigeante vietnamienne a espéré que sous la direction du président Nicolas Maduro, le peuple vénézuélien surmonterait ses difficultés, stabilisera la situation nationale pour développer un Venezuela prospère.



De son côté, Diosdado Cabello a souhaité promouvoir une bonne amitié traditionnelle avec le Parti communiste du Vietnam pour échanger des expériences, en particulier en matière d’édification du Parti, de développement socio-économique et agricole, de réduction de la pauvreté.



Plus tôt, Diosdado Cabello s’est entretenu avec Trân Quôc Vuong, membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam.



Les deux parties se sont informées de la situation de chaque partie, ont échangé des points de vue sur des questions internationales d’intérêt commun, des orientations pour promouvoir les relations entre les deux Partis dans les temps à venir. -VNA