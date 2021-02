Photo d'illustration. Photo : VNA



Hanoï, 4 février (VNA) - Le Royaume-Uni est un partenaire commercial important des pays membres de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), dont le Vietnam, a affirmé la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang, lors du point presse périodique du ministère tenu jeudi 4 février à Hanoï.

Parlant de la réaction du Vietnam face à la nouvelle, selon laquelle, le Royaume-Uni a présenté officiellement le 1er février la demande de rejoindre le CPTPP, Le Thi Thu Hang a déclaré que le Vietnam soutenait le Royaume-Uni dans le renforcement des relations économiques et commerciales avec la région et était prêt à partager avec le pays les informations et ses expériences en participant à cet accord.

Le CPTPP est un accord de libre-échange de nouvelle génération, démontrant une forte volonté de coopération entre les pays de la région. Les pays membres du CPTPP ont convenu du processus d'adhésion. En conséquence, les économies s’intéressant à cet accord doivent respecter ses normes et le processus d'adhésion, a-t-elle précisé. -VNA