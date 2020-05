Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh.

Hanoi, 14 mai (VNA) - Le Vietnam est prêt à coopérer avec les pays, dont le Canada, pour rétablir le commerce mondial et la chaîne d'approvisionnement, a déclaré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh au ministre canadien des Affaires étrangères François-Philippe Champagne lors de leur entretien téléphonique le 14 mai.Pham Binh Minh a salué les efforts du Canada dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 et a remercié le gouvernement canadien pour sa coordination et son soutien au Vietnam dans le rapatriement de plus de 550 Vietnamiens.Il a souligné la détermination du gouvernement vietnamien à contenir l’épidémie tout en favorisant la production et les affaires.Pour sa part, Champagne a félicité le Vietnam pour ses succès dans la lutte contre la pandémie et a remercié le pays pour sa coordination dans le rapatriement des Canadiens en Chine en janvier dernier.Le ministre canadien a exprimé son espoir de poursuivre l'échange d'informations et la collaboration dans la lutte contre l'épidémie par le biais de mécanismes de coopération bilatéraux et multilatéraux.Les deux parties ont hautement apprécié les relations bilatérales fructueuses entre les sphères, en particulier après que le Vietnam et le Canada ont établi un partenariat intégral en 2017 et ont commencé à réaliser l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP).Ils sont convenus d'intensifier l'échange de délégations à tous les niveaux et de maintenir les mécanismes existants entre les deux ministères des Affaires étrangères.Les deux parties se sont engagées à se coordonner étroitement lors de forums régionaux et internationaux pendant la période où le Vietnam exerce les fonctions de président de l'ASEAN en 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2020-2021. -VNA