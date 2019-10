Abuja (VNA) - Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê a affirmé que le Vietnam est prêt à assister le Nigeria dans le développement de l’agriculture de haute technologie et à envoyer des experts dans le pays le plus peuplé d’Afrique.

Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê (gauche) et le président du Congrès des progressistes (APC) Adams Oshiomhole. Photo: VNA



Lors d’une récente séance de travail avec le président du Congrès des progressistes (APC) Adams Oshiomhole, dans la capitale Abuja, le dirigeant vietnamien a félicité le président Muhammadu Buhari et l’APC pour avoir remporté la présidentiellepour un deuxième mandat.Il a déclaré qu’avec des similitudes géopolitiques et économiques, le Vietnam et le Nigeria pourraient élargir leur collaboration pour apporter des avantages à leurs gouvernements et à leurs peuples.Adams Oshiomhole a félicité le Vietnam pour ses réalisations économiques, en particulier dans les domaines de l’agriculture, de la fabrication, des technologies de l’information et de la communication, ajoutant que le Nigeria souhaitait renforcer ses liens avec le Vietnam dans ces domaines.Il a également souhaité se renseigner sur les expériences du Vietnam en matière de réduction de la pauvreté et de diversification économique afin de réduire la dépendance vis-à-vis des recettes pétrolières et gazières, ainsi que pour l’envoi de délégations au Vietnam afin d’acquérir des expériences en matière de création d’emplois et renforcer la compréhension entre les deux parties.Lors du séminaire sur le commerce et les investissements entre le Vietnam et le Nigéria, le plus grand séminaire qui a attiré des dirigeants et des représentants d’environ 150 entreprises nigérianes, Vuong Dinh Huê a proposé des mesures pour stimuler le commerce bilatéral, en particulier des produits agricoles du Vietnam, tels que la noix de cajou, le riz, le coton et le café.Lors d’une séance de travail avec les dirigeants de l’Association des entreprisesNigeria-Vietnam, il a déclaré que le gouvernement vietnamien est prêt à créer les conditions favorables permettant aux entreprises vietnamiennes et nigérianes de faire ensemble des affaires.Le vice-Premier ministre vietnamien, en visite du 29 au 31 octobre au Nigeria, a salué les membres de l’association qui se rendront en décembre au Vietnam pour assister à une exposition internationale à Hô Chi Minh-Ville.Des représentants des localités et des entreprises nigérianes ont exprimé leur conviction que cette visite ouvrirait une nouvelle période de développement pour les relations bilatérales, notamment dans les domaines du commerce et de l’investissement. – VNA