Hanoi (VNA) – Le vice-Premier minitre Trân Hông Hà a affirmé lundi 27 février à Hanoi que le Vietnam est prêt à travailler ensemble avec le Japon à mise en œuvre des objectifs mondiaux.

Le vice-Premier minitre Trân Hông Hà (à droite) offre un cadeau à l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio. Photo : VNA



Le dirigeant vietnamien a fait cette déclaration en recevant le conseiller spécial de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon-Vietnam, Takebe Tsutomu et l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio.



Il a discuté des mesures visant à promouvoir les liens entre le Vietnam et le Japon qui célèbrent cette année le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques, s’apprêtent à faire entrer leur partenariat stratégique pour la paix et la prospérité en Asie dans une nouvelle étape de développement.



Les peuples vietnamien et japonais ont de nombreuses similitudes ainsi que des relations particulières entre leurs cultures, a souligné le vice-Premier minitre Trân Hông Hà.



Le Vietnam est l’un des pays animés par un sens très élevé de responsabilité et est prêt à œuvrer avec le Japon à réalisation des engagements et objectifs mondiaux, ce qui contribue à faire des liens vietnamo-japonais un modèle dans les relations de coopération entre pays en développement et pays développés, a-t-il déclaré.

Le vice-Premier minitre Trân Hông Hà (à droite) reçoit le conseiller spécial de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon-Vietnam, Takebe Tsutomu. Photo : VNA



Il a également discuté du potentiel de coopération entre les deux pays dans la transition énergétique juste, le passage du charbon aux énergies renouvelables, la formation et l’échange des ressources humaines.

Le dirigeant vietnamien a suggéré un mécanisme en matière de transition énégétique juste et de neutralité carbone semblable à la facilité Covax mise en place pour octroyer aux pays à faible revenu un approvisionnement important en vaccins contre le Covid-19.

Les pays en développement ne peuvent réaliser la transition énergétique juste, le net zéro que si les pays développés promeuvent de leur propre initiative le transfert de technologies d’énergies renouvelables, d’emmagasinage de l’énergie électrique, de production d’hydrogène vert, d’ammoniac vert, a-t-il estimé.

Pour sa part, Takebe Tsutomu a déclaré que la promotion et la consolidation des relations Vietnam-Japon revêtent une signification importante pour le développement de chaque pays, surtout face aux changements mondiaux imprévisibles et aux défis de sécurité alimentaire, d’énergie, de sécurité sociale et de changement climatique...

Il a également formulé des propositions de coopération entre le Vietnam et le Japon concernant l’éducation et la formation de ressources humaines de haute qualité, la réponse à l’intrusion saline et à l’élévation du niveau de la mer dans le delta du Mékong, et le règlement des conséquences de l’agent orange. – VNA