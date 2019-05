Bateaux de pêche vietnamiens. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Lors de la conférence de presse périodique donnée le 9 mai à Hanoï, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a répondu à des questions de correspondants concernant la saisie et la destruction par l’Indonésie de bateaux de pêche vietnamiens.



“Le Vietnam est profondément préoccupé par la saisie et la destruction de bateaux de pêche vietnamiens par le ministère de la Mer et de la Pêche et des forces maritimes d’Indonésie”, a-t-elle affirmé, ajoutant que cette action n’était pas conforme aux relations bilatérales et allait à l’encontre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



Le Thi Thu Hang a indiqué que le Vietnam avait parlé, à plusieurs reprises et à travers différents canaux, de ce problème avec la partie indonésienne, et avait demandé au ministère de la Mer et de la Pêche et aux forces maritimes d’Indonésie un comportement conforme au droit international, à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et aux relations bilatérales. Le Vietnam avait également demandé à la partie indonésienne de traiter de façon humaine les bateaux de pêche et les pêcheurs vietnamiens, conformément aux relations entre les deux nations et la solidarité de l’ASEAN.



“Le Vietnam souhaite développer l’amitié et la coopération multiforme avec l’Indonésie dans l’esprit de partenariat stratégique, pour l’intérêt des deux peuples, contribuant à édifier une communauté de l’ASEAN solidaire, puissante, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde”, a-t-elle conclu. -VNA