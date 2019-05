L'ambassadrice du Vietnam en Italie et à Malte, Nguyen Thi Bich Hue, présente ses lettres de créance au président maltais George Vella. Photo: VNA



La Valette (VNA) – Le Vietnam prend en haute estime le renforcement de ses liens avec Malte, notamment dans le contexte où les deux pays célèbrent cette année le 45e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

C’est ce qu’a déclaré le 23 mai l’ambassadrice du Vietnam en Italie et à Malte, Nguyen Thi Bich Hue, lors d’une rencontre avec le président maltais George Vella pour lui présenter ses lettres de créance.

Le Vietnam est prêt à promouvoir sa coopération avec Malte dans le commerce, l’investissement, l’éducation, le tourisme, les services, la pharmacie, la navigation maritime…, a déclaré l’ambassadrice Nguyen Thi Bich Hue.

Le Vietnam veut se coordonner plus étroitement avec Malte au sein des forums multilatéraux tels que l’ONU, le Dialogue Asie – Europe (ASEM) ou l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a-t-elle ajouté.

Le président maltais George Vella s’est félicité des acquis de développement socio-économique du Vietnam, appréciant le rôle de plus en plus important du pays dans la région et les forums internationaux, en particulier s’agissant de la garantie de la paix et de la stabilité dans la région et le monde.

Il a souligné l’attention croissante de la population et des entreprises maltaises à l’égard de l’Asie du Sud-Est dont le Vietnam.

L’ambassadrice du Vietnam a également été reçue par le président du Parlement de Malte, Anglu Farrugia, et le ministre des Affaires étrangères et de la Promotion du commerce, Carmelo Abela.

Le président du Parlement de Malte, Anglu Farrugia, a affirmé sa volonté d’intensifier la coopération entre les organes législatifs des deux pays tant au niveau bilatéral que multilatéral.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères et de la Promotion du commerce, Carmelo Abela, s’est engagé à collaborer avec le Vietnam dans l’organisation de prochains événements économiques et culturels, ainsi qu’à promouvoir la coopération bilatérale dans l’éducation et la navigation maritime. –VNA