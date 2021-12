Le président Nguyen Xuan Phuc (gauche) et le Premier ministre russe Mikhail Mishustin. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Parti et l'État vietnamiens attachaient une grande importance au Partenariat stratégique intégrale avec la Russie, lors d’une entrevue avec le Premier ministre russe Mikhail Mishustin à Moscou, le 1er décembre, dans le cadre de sa visite officielle en Russie.

Le Vietnam considère la Russie comme un partenaire prioritaire dans sa politique extérieure et suit de près les grandes réalisations obtenues par la Russie.

Nguyen Xuan Phuc et Mikhail Mishustin ont discuté de la coopération entre le Vietnam et la Russie dans divers domaines, notamment dans l’économie et ont exprimé leur satisfaction devant le développement de la coopération bilatérale en matière de commerce et d'investissement, malgré l'impact négatif de la pandémie de COVID-19. Ils ont hautement apprécié les résultats de la 23e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Russie de coopération économique, commerciale et scientifique – technique, qui s'est tenue fin octobre 2021.

Les deux parties ont convenu de faciliter le commerce bilatéral et d'encourager la mise en œuvre de projets d'investissement à grande échelle au Vietnam et en Russie dans les domaines majeurs tels que l'industrie, l'agriculture, les infrastructures. Ils ont affirmé la détermination de maintenir et d'étendre la coopération dans les domaines de l'énergie, du pétrole et du gaz au Vietnam et en Russie, qui sont l'un des piliers importants du Partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.

Les deux dirigeants se sont également mis d'accord sur de nombreuses orientations et mesures pour renforcer la coopération bilatérale dans l'éducation et la formation, des sciences et technologies, la culture, le tourisme et l’échange entre les deux peuples. Les deux parties ont également convenu de renforcer la coopération dans la production de vaccins ainsi que de médicaments pour traiter le COVID-19.

Le Premier ministre russe a affirmé que le gouvernement attachait une grande importance et souhaitait renforcer la coopération avec le Vietnam et travailler en étroite collaboration avec le gouvernement vietnamien pour mettre en œuvre efficacement les accords conclus entre le président Nguyen Xuan Phuc et le président russe Vladimir Poutine.

Le président Nguyen Xuan Phuc a exprimé ses remerciements et a souhaité que le gouvernement russe continue de créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne en Russie.



A cette occasion, le président Nguyen Xuan Phuc Nhan a transmis au Premier ministre russe Mikhail Mishustin les salutations et une invitation à se rendre prochainement au Vietnam du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh. - VNA