Hanoi (VNA) – Le Vietnam se positionne au 10e rang mondial en termes de transition vers IPv6 ((Internet Protocol version 6), avec un taux d’utilisation d’IPv6 a atteint 44% contre une moyenne mondiale de 22%, selon le Centre d’information du réseau Internet du Vietnam (VNNIC).



Le pays compte actuellement plus de 36 millions d’utilisateurs d’IPv6, avec 25 millions d’abonnés aux 3G/4G, 11 abonnés à la FTTH (Fiber to the home), selon le Centre dépendant du ministère de l’Information et de la Communication.



IPv6 désigne un protocole réseau sans connexion, utilisé pour l’attribution des adresses IP aux ordinateurs. Successeur de l’IPv4, officiellement arrivé à saturation depuis 2011, l’IPv6 propose des adresses de 128 bits (contre 32 bits pour la version précédente).



L’avantage principal d’IPv6 sur IPv4 est donc son immense espace d’adresses plus facile à gérer, qui résout immédiatement et à longue échéance le problème de disponibilité des adresses.



Il favorise l’innovation en permettant de développer et de déployer des services et des applications qui pourraient être trop complexes ou trop onéreux dans un environnement IPv4, et offre plus de possibilités aux utilisateurs en leur permettant de disposer de leur propre réseau connecté à Internet. – VNA