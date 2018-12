Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc reçoit K Shanmugam, ministre singapourien de l’Intérieur, également ministre de la Justice. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le gouvernement vietnamien soutient et favorise une coopération plus étroite entre le ministère singapourien de l’Intérieur et le ministère vietnamien de la Sécurité publique.

C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en recevant jeudi à Hanoi K Shanmugam, ministre singapourien de l’Intérieur, également ministre de la Justice.

Il a mis en exergue le partenariat stratégique entre le Vietnam et Singapour qui ne cesse de se développer dans tous les domaines. En effet, Singapour est le troisième investisseur étranger au Vietnam.



Les deux ministères ont largement contribué aux succès de la coopération bilatérale au cours des dernières années, a-t-il ajouté.

Il a suggéré aux deux ministères de multiplier leurs consultations pour régler des questions d'intérêt commun, de maintenir des mécanismes de coopération, de renforcer l'échange d'informations et la coordination des enquêtes dans la prévention et la lutte contre la criminalité. La priorité sera donnée, d’après le chef du gouvernement vietnamien, à la lutte contre la criminalité liée aux hautes technologies, le trafic de drogue et le terrorisme, ainsi qu'à la garantie de la cybersécurité.

Informant son hôte des résultats de la coopération entre les deux ministères ces derniers temps, le ministre singapourien K Shanmugam a affirmé que les deux parties collaboraient activement pour appliquer la loi dans la prévention et la lutte contre la criminalité et les incendies, le secours et le sauvetage, contribuant ainsi à assurer la sécurité et l’ordre dans chaque pays, la paix et la stabilité dans la région.

Les deux ministères ont convenu d'intensifier la coordination dans le temps à venir, a-t-il ajouté.

S’agissant des questions internationales, K Shanmugam a souligné que l'ASEAN jouait un rôle de plus en plus important dans la coopération internationale.



Il a appelé les États membres de l'ASEAN à continuer de promouvoir la solidarité et les liens étroits dans le contexte des évolutions politiques et commerciales plus complexes et imprévisibles dans le monde.



Le ministre a exprimé son espoir que le Premier ministre vietnamien continuerait à soutenir le renforcement de la coopération entre les deux ministères en matière d'élaboration de lois, de prévention et de lutte contre la criminalité.



Le Premier ministre a félicité le Premier ministre Lee Hsien Loong, le gouvernement de Singapour et son peuple, pour l'organisation avec succès du 33e Sommet de l'ASEAN, ce qui contribue à promouvoir la paix, la solidarité et la prospérité dans la région, mais également à consolider la sécurité et le développement de chaque pays membre de l'ASEAN, dont le Vietnam et Singapour.

Le même jour, le ministre singapourien de l’Intérieur, également ministre de la Justice a été reçu par Phan Dinh Trac, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission centrale des Affaires intérieures du PCV.

Phan Dinh Trac, qui est également vice-président permanent du Comité national de pilotage de prévention et de lutte contre la corruption, vice-président permanent du Comité national de pilotage de réforme judiciaire, a félicité les deux ministères pour avoir signé la prorogation de l’accord de coopération dans la prévention et la lutte contre la criminalité.

Il a qualifié de cet accord comme de preuve vivante de la confiance stratégique dans la coopération Vietnam – Singapour. Les deux parties ont convenu que ce document servirait de base importante dans la prévention et la lutte contre la corruption, la criminalité économique, les criminalités transnationales, ainsi que dans la formation et l’amélioration de la capacité d’application de loi.

Il a demandé aux deux parties de renforcer l’échange d'expériences s’agissant de l’élaboration de lois pour la sécurité, notamment la sécurité non traditionnelle, du rehaussement du rôle et de l’efficacité de direction du Parti au pourvoir, etc. Il a proposé à K Shanmugan de poursuivre le soutien de la coopération avec le Vietnam dans ces domaines. –VNA