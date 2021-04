La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Répondant aux questions de la presse sur les perspectives des relations entre le Vietnam et de grands pays dans l’avenir, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a déclaré : « Le Vietnam persiste la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie et de multilatéralisation et de diversification, et souhaite approfondir les relations avec les partenaires, en particulier les partenaires importants, pour les intérêts communs. L'ensemble du système politique, dont le gouvernement du Vietnam, suivra la ligne. »

Elle a précisé que le Vietnam avait organisé avec succès le 13e Congrès national du Parti. La position, les politiques et les lignes extérieures du Vietnam ont été clairement déterminées dans le Document du 13e Congrès national du Parti.

Concernant les relations commerciales entre le Vietnam et les États-Unis, Le Thi Thu Hang a affirmé que le gouvernement vietnamien attachait une grande importance aux relations économiques et commerciales avec les États-Unis et respectait strictement ses engagements, ses accords commerciaux bilatéraux comme multilatéraux dont le Vietnam était membre.

Les autorités vietnamiennes ont échangé et coopéré activement avec des partenaires américains pour résoudre des problèmes en suspens dans le cadre des relations économiques et commerciales bilatérales entre les deux pays. Le Vietnam continuera à entretenir des dialogues et consultations constructifs avec les États-Unis, maintenant ainsi des relations commerciales stables, vers une balance commerciale harmonieuse, durable et avantageuse pour les deux parties.

Répondant aux questions de la presse concernant l'organisation des 31èmes Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games) par le Vietnam plus tard cette année et les mesures proposées pour prévenir l'épidémie de COVID-19, la porte-parole a précisé : "Le Vietnam accueillera les 31èmes SEA Games, prévus du 21 novembre au 2 décembre 2021. Un autre événement est les 11es Jeux d'Asie du Sud-Est pour les personnes handicapées (PARA Games), qui se dérouleront du 17 au 23 décembre."

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec le ministère de la Santé et les ministères, secteurs et localités concernés, se prépareront des scénarios appropriés pour bien contrôler l’épidémie. -VNA