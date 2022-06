Le nageur Nguyen Huy Hoang. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon l'Association des sports aquatiques du Vietnam, neuf excellents nageurs du Vietnam participeront aux Championnats du monde de natation 2022, prévus du 18 juin au 3 juillet à Budapest, en Hongrie.

Parmi eux figure Nguyen Huy Hoang qui vient de remporter 5 médailles d'or aux 31es SEA Games, dépassant le standard A en 1.500 m et 400 m nage libre et atteignant le standard B en 800 m et 200 m nage libre et 200 m papillon.

Après la compétition, quatre nageurs que sont Nguyen Huy Hoang, Tran Hung Nguyen, Pham Thanh Bao et Nguyen Quang Thuan resteront en Hongrie pour un stage de longue durée jusqu'au 11 septembre. -VNA