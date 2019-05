Le général Ngô Xuân Lich, ministre de la Défense. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le général Ngô Xuân Lich, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, à la tête d’une haute délégation vietnamienne, participera du 31 mai au 2 juin au 18e Dialogue de Shangri-La à Singapour, sur invitation du Comité d’organisation de cet événement.

Cette 18e édition comprend six séances plénières sur la vision des États-Unis à l’égard de la sécurité dans la région Indopacifique ; la sécurité de la République populaire démocratique de Corée ; l’évolution de l'ordre de sécurité en Asie et ses défis, la Chine et sa coopération internationale dans la sécurité, la prévention et le règlement des conflits dans des secteurs concurrentiels ; ainsi que l’édification d’une région autonome et stable.

En outre sont prévues six sessions simultanées abordant les questions liées à la sécurité maritime, au développement de l’industrie de défense et à la promotion de la coopération dans la défense.

Il est prévu que Ngô Xuân Lich prononcera le 2 juin un discours lors de la cinquième session plénière sur l’évolution de l'ordre de sécurité en Asie et ses défis.

La participation du Vietnam à ce dialogue témoigne du rôle actif et dynamique et de la responsabilité du pays face aux affaires régionales et internationales, ainsi que de sa volonté de renforcer l'amitié et la coopération et de partager des expériences avec les autres pays dans le traitement des défis de sécurité communs.

Le Dialogue de Shangri-La a été créé en 2002 sous l’impulsion des autorités singapouriennes et du think-tank britannique International Institute for Strategic Studies (IISS). Il rassemble tous les ans au printemps des délégués gouvernementaux de différents pays pour des échanges de vues sur les questions de sécurité en Asie. -VNA