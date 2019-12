L'ambassadeur Duong Chi Dung. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Vietnam s’engage à participer de façon active et responsable aux activités du Forum mondial sur les réfugiés, notamment en tant que président de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) en 2020 et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2020-2021.

C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur Duong Chi Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, lors du premier Forum mondial sur les réfugiés qui a eu lieu les 17 et 18 décembre à Genève, en Suisse.

Le diplomate vietnamien a souligné que Hanoï appréciait le rôle clé du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) dans l’élaboration et la mise en œuvre du Pacte mondial pour les réfugiés (anglais : Global Compact on Refugees – GCR).

Duong Chi Dung a déclaré que les nations devaient maintenir l’environnement pacifique et la stabilité, appliquer des mesures propres à réduire la pauvreté et à promouvoir le développement économique durable, prévenir les conflits et renforcer le dialogue…

Le premier Forum mondial sur les réfugiés était une occasion précieuse de prendre l’élan pour atteindre les objectifs de l’approbation historique du Pacte mondial sur les réfugiés. Le forum s’est concentré sur les domaines suivants : partage des responsabilités ; éducation, emplois et moyens de subsistance ; énergie et infrastructures ; solutions et capacité en matière de protection...

L’événement a réuni plus de 400 délégations avec 3.000 personnes, dont des représentants de gouvernements, d’organisations inernationales, de sociétés civiles, d’entreprises, ainsi que des réfugiés. -VNA