Des délégués visite une exposition dans le cadre du Sommet mondial des villes 2018 (WCS 2018), le 8 juillet à Singapour. Photo : straitstimes



Singapour (VNA) – Le Forum des maires du Sommet mondial des villes 2018 (WCS 2018 – World Cities Summit) a commencé le 8 juillet au Marina Bay Sands à Singapour, avec la participation de 160 maires, gouverneurs et dirigeants locaux issus de 125 pays et territoires, ainsi que de représentants de plusieurs organisations et entreprises.

La délégation vietnamienne comprend le président du Comité populaire de la province de Binh Duong, Tran Thanh Liem, le vice-président permanent du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Van Suu, le vice-président permanent du Comité populaire de Quang Ngai, Nguyen Tang Binh, et des représentants de Hai Phong et du ministère des Affaires étrangères.

Placé sous le thème « Villes vivables et durables : Embrasser le futur à travers l’Innovation et la Collaboration » (Liveable and Sustainable Cities: Embracing the Future through Innovation and Collaboration), le forum a permis de discuter des moyens efficaces visant à renforcer l’innovation au service du développement des villes et à mobiliser des fonds en faveur des projets de construction d’infrastructures.

Selon le ministre singapourien du Développement national, Lawrence Wong, les villes dans le monde font face à de nombreux défis concernant la gestion et l’aménagement urbain, le renforcement de la résilience et l’innovation.

Hanoï a signé la Déclaration de Singapour sur la durabilité environnementale concernant les 10 capitales de l’ASEAN. Lors du forum, le vice-président permanent du Comité populaire municipal, Nguyen Van Suu, a souligné que le développement des villes intelligentes et durables était une tendance évidente de toutes les villes dans le monde. Il a affirmé la volonté de Hanoï d’accélérer la construction d’une ville intelligente et d’intensifier sa coopération internationale.-VNA