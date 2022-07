Photo d'illustration : VNA

Londres (VNA) - Une délégation du ministère vietnamien de la Défense conduite par le colonel Le Quang Tuyen, directeur adjoint du Département général de l'industrie de la défense, a assisté au Farnborough International Airshow 2022 (FIA 2022), sur invitation du ministère britannique de la Défense et le Comité d'organisation de FIA 2022.

Se déroulant du 18 au 22 juillet à l'aéroport de Farnborough, cette exposition séduit plus de 1.500 entreprises de 96 pays et devrait accueillir environ 80.000 visiteurs du monde entier.

La participation de la délégation vietnamienne à l'exposition a pour but de se renseigner de nouvelles technologies et d'apprendre des expériences pour organiser des expositions internationales de défense, et inviter les entreprises internationales de l'industrie de la défense et les pays à assister à la 1re exposition internationale de la défense prévue en décembre au Vietnam.

La délégation vietnamienne a assisté à des séminaires dans le cadre de l'exposition et a visité le pavillon de l'industrie de la défense, ainsi que rencontré des agences partenaires et des entreprises de défense d'autres pays pour les inviter à l’exposition susmentionnée.

La FIA est l'un des plus grands salons aéronautiques au monde, qui se tient tous les deux ans, sous les auspices du gouvernement britannique et du ministère britannique de la Défense. Elle est un lieu d'exposition des produits et des technologies aéronautiques de pointe des principales entreprises aéronautiques du monde.

Après 4 ans de retard dû à la pandémie de COVID-19, la FIA 2022 promet d'apporter de nombreuses opportunités de coopération commerciale à l'industrie aéronautique.

La FIA comprend des activités principales telles que l’exposition et la présentation des produits aéronautiques les plus avancés, des séminaires thématiques, des rencontres en marge du salon pour favoriser des échanges entre fabricants et utilisateurs ainsi que la recherche des opportunités de coopération commerciale.-VNA