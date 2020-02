Colloque international sur le rôle du bouddhisme en Inde. Photo: VNA



New Delhi (VNA) - Un colloque international sur le rôle du bouddhisme a été organisé les 8 et 9 février dans la ville indienne de Bhubaneswar, par les Universités Utkal et Jawaharlah Nehru, et l'Institut d'études indopacifiques (KIIPS).

Le professeur associé et docteur Le Van Toan, directeur fondateur du Centre d'études sur l'Inde relevant de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh et président du Conseil des sciences de ce centre, y a participé.

Ce colloque visait à étudier et analyser les valeurs du bouddhisme qui pourraient être exploitées, afin de connecter les cultures, les sociétés et les nations pour promouvoir la paix dans le monde.

Plusieurs interventions des érudits internationaux ont abordé les influences du bouddhisme sur la vie sociale et politique d'aujourd'hui.

Dans son intervention, le professeur associé et docteur Le Van Toan a souligné quatre vagues d'acculturation Vietnam-Inde. Il a répondu aux questions des participants sur l'entrée du bouddhisme et le rôle du bouddhisme vietnamien dans l'œuvre de l'édification et de la défense nationale. -VNA