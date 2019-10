Hanoi (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Chine s’est jointe à plus de 150 agences de représentation diplomatique et organisations internationales au 11e Bazar international de charité qui s’est tenu le 27 octobre au Stade national de Pékin.

Le stand vietnamien à l’événement. Photo: VNA

Le stand vietnamien s’est vu décerner le titre «meilleur style» de cet événement co-organisé par le ministère chinois des Affaires étrangères, l’administration de Pékin et la Fondation chinoise pour la réduction de la pauvreté (CFPA).L’événement est destiné à collecter des fonds pour la construction et la réparation de terrains de sport dans les écoles des districts de Jinping et Malipo, dans la province du Yunnan, au sud-ouest du pays.Qian Wei, épouse du conseiller d’Etat chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi, a déclaré que les éditions du bazar ont offert un soutien aux personnes démunies et handicapées dans les provinces du Yunnan, du Guangxi, du Guizhou, du Henan et du Gansu.Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, plus de 7,1 millions de yuans (près d’un million de dollars) ont été collectés lors de l’événement qui seront utilisés pour des activités caritatives. – VNA