Le président Nguyên Xuân Phuc prononce un discours lors d'un débat de haut niveau lors de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York le 22 septembre 2021. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - En 2021, le Vietnam a continué d'agir en tant que membre actif et responsable de la communauté internationale, comme en témoignent ses performances dans de nombreux mécanismes de coopération multilatérale.

Au cours de l'année, en plus d'apporter des contributions actives et responsables dans de nombreux cadres, le pays en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) a rempli avec succès son deuxième mandat 2020 -2021, a été réélu à la Commission du droit international des Nations Unies pour la période 2023 - 2027 et devient membre du Conseil exécutif de l'UNESCO pour 2021 - 2025.

La délégation vietnamienne à la 41e session de l'Assemblée générale de l'UNESCO à Paris. Photo : VNA

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang, a déclaré que la Directive n° 25 publiée par le secrétariat du Comité central du Parti en 2018 et les lignes directrices pour la diplomatie publiées lors du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam institutionnalisent une politique d'une importance cruciale pour promouvoir et élever la diplomatie multilatérale au niveau supérieur.

Il a noté que le Vietnam a systématiquement mis en œuvre la politique extérieure d'indépendance, d'autosuffisance pour la paix, l'amitié, la coopération et le développement, de multilatéralisation et diversification des relations extérieures, d’être un ami, un partenaire de confiance et un membre actif et responsable de la communauté internationale et de garantir les intérêts nationaux au plus haut niveau possible sur la base des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit international.

Cette année, le fait marquant de la diplomatie multilatérale est d’assumer le rôle de membre non permanent du pays au Conseil de sécurité de l’ONU.

Dans le contexte de l'évolution rapide, complexe et imprévisible de la situation politique, sécuritaire et socio-économique dans le monde au cours des deux dernières années, le Vietnam a parfaitement rempli ce rôle, selon Dang Hoang Giang.

Do Hung Viet, assistant du ministre des Affaires étrangères et directeur du Département des organisations internationales du ministère des Affaires étrangères, a déclaré au cours de son mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies, le Vietnam a toujours montré sa position de principe consistant à respecter le droit international et la Charte des Nations Unies tout en prêtant attention aux intérêts et opinions légitimes des parties concernées.

L'ambassadeur Nguyen Hong Thao, qui a récemment été réélu à la Commission du droit international pour la période 2023 - 2027, a estimé que la plus grande contribution du Vietnam au Conseil de sécurité de l’ONU est de promouvoir la construction de la force de maintien de la paix des Nations Unies. Elle a également représenté la voix des pays en développement dans le règlement des conflits dans les « points chauds ».

Il a attribué ce succès à la persistance du Vietnam dans la politique extérireure d'indépendance, d'autosuffisance et d'être un membre actif et responsable de la communauté internationale, qui a contribué à maintenir un environnement pacifique et stable pour le développement du pays, protéger fermement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale, et rehausser la stature et le prestige du Vietnam.

Le vice-ministre Dang Hoang Giang a ajouté que les éléments importants du succès du rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité de cette fois sont l'engagement de l'ensemble du système politique sous la direction et la participation directe des hauts dirigeants du Parti et de l'État, la persistance des principes et la flexibilité des stratégies, la proximité étroite et harmonieuse, la coordination entre les ministères et secteurs concernés, le soutien et le consensus de la population, ainsi que la confiance et l'assistance des amis internationaux.- VNA