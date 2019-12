L’ambassadeur Duong Chi Dung, représentant en chef de la mission permanente du Vietnam à Genève et Mme Nguyen Thi Xuan Thu, présidente de la Croix-Rouge du Vietnam à la conférence (Photo: VNA)



Genève (VNA) - Le Vietnam participe à la 33e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui a lieu du 9 au 12 décembre à Genève, en Suisse.

Une délégation du gouvernement vietnamienne dirigée par l’ambassadeur Duong Chi Dung, représentant en chef de la mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l’Organisation mondiale du commerce et d’autres organisations internationales, et celle de la Croix-Rouge du Vietnam conduite par sa présidente Nguyen Thi Xuan Thu sont présentes à cet évènement.

S’exprimant lors de la conférence, l’ambassadeur Duong Chi Dung a affirmé que le Vietnam avait toujours accompli ses tâches selon les Conventions de Genève, notamment la fourniture d'informations ; l’assistance en soins sanitaires, en vivres, en habitations et en eau potable aux malades, blessés ainsi que la remise des prisonniers pendant les guerres. En temps de paix, le pays a soigné et aidé des victimes de la guerre, notamment celles touchées par les bombes et mines ou de l’agent orange/dioxine ainsi qu’a réglé les conséquences laissées par la guerre sur l’homme et l’environnement.

Il a souligné le principe fondamental du droit international humanitaire de respecter la vie et la dignité humaines, même dans des circonstances difficiles. Ce principe régit également les activités en mer, tant en temps de guerre qu'en temps de paix. Le devoir des États, des acteurs non étatiques ainsi que des individus est de protéger ceux qui ne sont pas engagés dans le combat ou qui ne le sont plus, et en même temps de secourir les victimes en mer, quelle que soit leur nationalité, quelles que soient les causes dont les catastrophes naturelles ou d'autres incidents liés aux différends de souveraineté et de droits souverains en mer.

A cette occasion, la délégation de la Croix-Rouge du Vietnam a eu des rencontres avec le président du Comité international de la Croix-Rouge, le président et secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et les responsables de certaines sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge partenaires.

La 33e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge regroupe 196 délégations de gouvernements et d'organisations d'observateur, des représentants de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et de 192 sociétés d'État membres au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La conférence se concentre sur la promotion d'un dialogue important et engagé concernant le droit international humanitaire et propose des solutions aux défis de l'urbanisation et du changement climatique. -VNA